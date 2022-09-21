قدم سفيرنا لدى كوبا عادل الادغم اليوم الثلاثاء نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب وزير الخارجية الكوبي السفيرة جوزيفينا فيريرو.



وقال الادغم في بيان صادر عن سفارتنا في هافانا انه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة.



واضاف ان العلاقات بين الجانبين مميزة وعميقة، مؤكدا حرص القيادة السياسية في البلدين على توطيدها ودعمها على جميع الأصعدة.



ونقل تحيات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد لنظيره الكوبي برونو رودريغيز وتمنياته لكوبا مزيدا من التقدم والازدهار.