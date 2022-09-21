خمس مراكز منتشرة في المحافظات..والإدارة المركزية أصدرت 7996 شهادة لمن يهمه الأمر منذ بداية العام

بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة مسلم السبيعي، أنه في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن تسهيل ومتابعة وإنجاز معاملات المواطنين، وانطلاقا من حرص الوزارة على بذل كافة الإمكانيات لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المراجعين من المواطنين والمقيمين، قامت الوزارة ممثلة في إدارة خدمة المواطن التابعة لقطاع وكيل الوزارة بتشغيل الفترة المسائية لمراكز خدمة المواطن الكائن في الحكومة مول (الجهراء) وكذلك مركز خدمة المواطن في مجمع الافنيوز إضافة إلى عملهم في الفترة الصباحية.

وأشار في تصريح صحافي إلى أن إدارة خدمة المواطن لديها 5 مراكز خارجية موزعة على النحو التالي :

1- مركز خدمة المواطن - القرين ( الفترتين الصباحية والمسائية).

2- مركز خدمة المواطن - الافنيوز ( الفترتين الصباحية والمسائية).

3- مركز خدمة المواطن - الجهراء ( الفترتين الصباحية والمسائية).

4- مركز خدمة المواطن - برج التحرير ( الفترتين الصباحية والمسائية).

5- مركز خدمة المواطن ( جليب الشيوخ ) ( الفترة الصباحية ).

فضلا عن المركز الرئيسي لإدارة خدمة المواطن الكائن في مجمع الوزارات .

وتقدم تلك المراكز شهادات (لمن يهمه الأمر) الخاصة بإدارة الرعاية الأسرية وكذلك الرد على استفسارات المراجعين ومساعدتهم وتوضيح الإجراءات المطلوبة لكل معاملة.

وبين السبيعي ان إجمالي الشهادات الصادرة من قبل تلك المراكز من بداية العام حتى 2022/9/20 عدد ( 7996) شهادة .

وشدد على ان الوزارة حريصة على التوسع بتقديم خدماتها للجمهور.

وقامت الإدارة بتطوير تلك الخدمات وذلك عن طريق تفعيل خدمة الواتساب للاستفسارات والشكاوى وهي خدمة جديدة والمعلن عنها بوسائل التواصل الاجتماعي على مواقع الوزارة الرسمية تويتر – الانستغرام – الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية – أيقونة إدارة خدمة المواطن والباركود المعلن عنه عند البوابات ذات الأرقام ( 5 ) و ( 6 ) ، وقد بلغ عدد المعاملات التي تم تلقيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك عن الفترة من 2022/6/14 وحتى 2022/9/6 عدد ( 786 ) معاملة.

وأوضح ان إدارة خدمة المواطن تتلقى طلبات حق الإطلاع على المعلومات والوثائق والمستندات وفقا للقانون رقم (12 لسنة 2020 ) بشأن حق الإطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية ويتم تقديم تلك الخدمة عن طريق ( موقع الوزارة الرسمي ) والباركود المعلن عنه .

وبين ان إجمالي الطلبات المقدمة منذ انطلاق الخدمة بعام (2021 ) عدد (284) طلب حق الاطلاع ، وتم تمكين أصحاب الشأن من الاطلاع على البيانات والوثائق المطلوبة أو تصوير تلك المستندات مع دفع الرسوم المقررة قانونا ، ويأتي ذلك تحقيقا لدور وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتنفيذا لتطبيق الحوكمة المؤسسية في جميع قطاعات الوزارة .