ذكرت شبكة أتلتيك الإنجليزية اليوم الأربعاء أن إعلان الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغبته المشاركة في يورو 2024، ستكون الذكرى العشرين لأول ظهور له وتمثيل بلاده في البطولة الكبرى .

وأوضحت الشبكة على موقعها الإلكتروني إن قائد البرتغال شارك في تسع بطولات كبرى لبلاده ، بدءًا من بطولة أوروبا 2004، وفاز ببطولة يورو 2016 مع البرتغال ودوري الأمم 2018-19، كما يتطلع مهاجم مانشستر يونايتد البالغ من العمر 37 عامًا إلى ما بعد نهائيات كأس العالم هذا الشتاء نحو بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا .

وقال رونالدو في تصريحات صحفية : " ألعب ضمن فريق وطني برفقة الكثير من اللاعبين الشباب ذوي المستقبل غير العادي، ما زلت أريد أن أكون جزءا منه، في كأس العالم وفي بطولة أوروبا أيضًا، يمكنني الاعتراف بذلك بالفعل."

ويتواجد رونالدو في الوقت الحالي في معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف، إذ سيلتقون مع التشيك وإسبانيا يومي السبت والثلاثاء المقبلين.

وحصد كريستيانو رونالدو، مساء أمس الثلاثاء، على جائزة الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، وأكد أنه سيواصل اللعب مع منتخب البرتغال بعد كأس العالم 2022 .

وكان فريق مانشستر يونايتد الانجليزى قد فاز على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفى بثنائية نظيفة فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب استاد زيمبرو الرياضى ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة بمسابقة الدورى الاوروبى لكرة القدم.