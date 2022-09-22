عاطف رمضان



قام وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان بتكريم مجموعة من مفتشي الرقابة التجارية بحضور وكيل وزارة التجارة بالتكليف محمد العنزي.



وتم التكريم لعدد من المفتشين المنتسبين لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نظرا لتفانيهم وإخلاصهم في عملهم وحرصهم على تطبيق القانون وأدائهم الاستثنائي الذي أثمر عددا من الضبطيات والمخالفات المتنوعة والتي تتعلق بالغش التجاري وبصحة وسلامة المستهلك وبمكافحة تداول السلع المقلدة.



وأثنى وزير التجارة خلال اللقاء على جهود منتسبي القطاع المبذولة في هذا الشأن وحث على بذل المزيد من الجهد من أجل الوطن، كما أكد خلال اللقاء على أن الجهود الاستثنائية منظورة وسيتم الاستمرار في نهج تكريم الأعمال الاستثنائية مما سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والمستهلكين على حد سواء.