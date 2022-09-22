الدوحة - فريد عبدالباقي



خسر منتخب قطر الأول لكرة القدم التجربة الودية التي جمعته بمنتخب كرواتيا تحت 23 عاما، خلال اللقاء الذي أقيم بستاد وينز نويشتات بالنمسا، في أولى مباريات العنابي الودية أثناء فترة «FIFA Days» لشهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن استعدادات المنتخب القطري لخوض غمار كأس العالم 2022، ومن المقرر أن يلعب العنابي وديته الثانية أمام منتخب كندا مساء الجمعة المقبل، ويلتقي مع منتخب تشيلي يوم 27 الجاري في ختام معسكره النمساوي.



ويلعب العنابي في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات الإكوادور وهولندا والسنغال.



ويخوض المنتخب القطري مرانا مفتوحا أمام الجماهير يوم 2 أكتوبر المقبل، وفقا لما تم الإعلان عنه بالخطة الترويجية لمنتخب قطر في المونديال، وذلك لمنح الفرصة أمام الجماهير للشد من أزر اللاعبين، وحثهم على بذل قصارى جهدهم للاستعداد بشكل جيد للمشاركة التاريخية في مونديال قطر.



هذا، وثمن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»‏ الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال، منذ فوزها عام 2010 بحق استضافة بطولة كأس العالم.



وقال رئيس قسم حقوق الإنسان ومكافحة التمييز بـ«فيفا»‏، أندرياس غراف، في مداخلة خلال مؤتمر نظمه الاتحاد الألماني لكرة القدم بمدينة فرانكفورت لبحث قضايا حقوق الإنسان: إن المهمة الرئيسية تتمثل في الدفع باتجاه بناء إرث إيجابي طويل المدى بعد انتهاء كأس العالم 2022، مثمنا الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر فيما يتعلق بحقوق العمال.



وإلى ذلك، دشنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أمس تجربة خدمات حافلات كأس العالم 2022، في الملاعب المونديالية الثمانية: خليفة الدولي، البيت، لوسيل، الجنوب، الثمامة، 974، المدينة التعليمية، أحمد بن علي.



ويصل عدد الحافلات في المونديال إلى أكثر من 3 آلاف حافلة لنقل الجماهير خلال البطولة منها 25% حافلات كهربائية.



وتسعى اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير أفضل تجربة للجماهير من خلال توفير وسائل نقل متطورة.



وفي شأن آخر، أعلنت «TOD»، منصة البث الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن حصولها على حقوق بث مونديال قطر رقميا بشكل حصري للمشاهدين في المنطقة بأكملها.