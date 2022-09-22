أكدت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب أن أبرز ملامح التعاون بين الجمعية والأمم المتحدة بالكويت تشمل التباحث حول سبل التحضير والاستعدادات لقمة المناخ COP27 المقرر عقدها في شرم الشيخ المصرية خلال نوفمبر المقبل، علاوة عن العديد من الأنشطة والفعاليات المشمولة بمجالات البيئة والتنمية المستدامة خاصة في شقها الشبابي والطلابي من خلال الجمعية، فضلا عن خطة برامجية للمبادرات ذات الاهتمام المشترك التي تعزز من خطط تمكين الناشئة والشباب منتسبي الجمعية من المشاركة في العمل المناخي.



جاء ذلك على هامش اجتماعها مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت د.طارق الشيخ بمكتبه في بيت الأمم المتحدة، والذي ضم خبراء مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة للتباحث في سبل التعاون المشترك حول مشكلة المناخ.



وأشادت العقاب باهتمام الأمم المتحدة بدور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية البيئية والمشاركات الدولية التخصصية، مثنية على اهتمام د.طارق الشيخ بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية البيئة.