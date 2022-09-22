قدم سفيرنا لدى كوبا عادل الادغم نسخة من أوراق اعتماده إلى نائب وزير الخارجية الكوبي السفيـــرة جوزيفينـــا فيريرو. وقال الادغم في بيان صادر عن سفارتنا في هافانا، انه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة.



وأضاف ان العلاقات بين الجانبين مميزة وعميقة، مؤكدا حرص القيادة السياسية في البلدين على توطيدها ودعمها على جميع الأصعدة. ونقل تحيات وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر لنظيره الكوبي برونو رودريغيز وتمنياته لكوبا مزيدا من التقدم والازدهار.