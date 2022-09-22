هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثاني والتسعين، معربا عن أخلص وأحر التهاني القلبية والتبريكات مقرونة بأطيب الأمنيات مقرونة بأسمى معاني المحبة والأخوة والإعزاز، بهذه الذكرى السعيدة والغالية على قلوب أهل الكويت وقادتها عبر الأجيال.

وابتهل الخالد الى المولى سبحانه بأن يديم مملكة الخير واحة عطاء ورخاء ومهابة وإباء، وان تتواصل وتتنامى مسيرة نهضتها اللافتة الزاخرة بالإنجاز في شتى المجالات في ظل القيادة الحكيمة والملهمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأن يديمها جلت قدرته واحة أمن وأمان مرفوعة الهامة خفاقة الراية ورمزا للعزة والسؤدد والرفعة والمجد، إنه سميع مجيب.