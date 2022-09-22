أسامة أبو السعود



وقّعت نقابة العاملين في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) برئاسة سعد العجمي بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص برئاسة سعود العنزي، وذلك بحضور أعضاء النقابتين.



وأكد رئيس نقابة العاملين بشركة كيبيك سعد العجمي أن الاتفاقية تأتي استشعارا لأهمية دور العمل النقابي لحفظ حقوق العنصر الوطني، وسعيا لتطوير مسار عمله وخلق بيئة عمل مناسبة لإبداعه واستقراره.



وأوضح العجمي أن الاتفاق يأتي إيمانا من نقابة العاملين في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بالدور الذي تقوم به نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، مشددا على أن هذا التعاون سيعود بالنفع الكبير على العنصر الوطني في تنظيم العمل وتحقيق المطالب المشروعة وتنظيمه وفق سياقات ترتقي بالعمل النقابي وتخدم المصلحة العليا للوطن والعاملين في القطاع النفطي.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الزيارات والخبرات والاقتراحات، والتنسيق في المطالب العمالية المشتركة المشروعة التي تهم العاملين تحت مظلة المنظمتين، والالتزام باللائحة الداخلية للنقابتين.