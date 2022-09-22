ليلى الشافعي



شاركت الهيئة العامة لشؤون القُصر في معرض تحت شعار «دواء بلا ضرر» الذي نظمه مركز الكويت للصحة النفسية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة، وذلك بهدف تسليط الضوء على المبادرات التي تعزز سلامة المرضى والمراجعين في المؤسسات الصحية.



وقالت الهيئة بيان صحافي إن المركز نظم المعرض بهدف التأكيد على أهمية العلاج الدوائي والنفسي وإيصال الإرشادات المهمة بشأن تناول العلاج بصورة آمنة وفي الوقت المحدد، وذلك من خلال المطبوعات التعريفية والتوعوية.



وأكد البيان حرص الهيئة على المشاركة في هذا الحدث المهم إيمانا بأهميته، وحرصا منها على تعزيز مساهماتها المجتمعية، إضافة إلى انتهاز فرصة الحدث للتوعية بنشأتها ومسيرتها ودورها ومسؤولياتها الرئيسية الخدمية والاجتماعية، كما أنها حريصة على التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بعملها، ومن بينها مركز الكويت للصحة النفسية الذي يقوم بمتابعة بعض المشمولين برعاية الهيئة.

يذكر أن الهيئة شاركت في المعرض بوفد يضم مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام ماجدة الفضالة ومراقبة الرعاية والبحث الاجتماعي أمينة الجناع ود.كوثر الياقوت من قسم الإرشاد التربوي إضافة الى عدد من الكوادر.