أسامة أبو السعود



‏قام وكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي بجولة تفقدية لبعض مراكز قطاع الدراسات الإسلامية، حيث شملت الزيارة مركز دار القرآن الكريم بالفحيحيل والأترجة بالفحيحيل نساء صباحي. واطلع الوكيل على سير العملية التعليمية، وتفقد خلال الزيارة الفصول الدراسية واستمع من الطالبات والدارسات إلى آرائهن واقتراحاتهن وبعض المشكلات التي تواجههن أثناء الدراسة.



واجتمع مع المسؤولين بالقطاع وإدارة الخدمات العامة للنظر في بعض الاقتراحات والتوسعات المقترحة في المباني والحديث حول بعض المعوقات التي تعرقل سير العملية التعليمية في المراكز، وأوعز للمختصين بالإسراع في دعم كل ما من شأنه الارتقاء بمراكز ودور القرآن والأترجة وعموم مراكز قطاع الدراسات.



‏وشكر عمادي العاملين في هذه المراكز من الهيئة الإشرافية والتعليمية والادارية على الجهود التي يقدمونها لخدمة طالبات العلم والراغبين في حفظ القرآن الكريم، وأوصى بالجد والاجتهاد وبذل مزيد من العمل لخدمة القرآن وأهله.



وقد رافق وكيل الأوقاف خلال الزيارة كل من الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن والدراسات الإسلامية د. فهد الجنفاوي ود. سليمان السويلم مدير ادارة الخدمات العامة ومشعل العوالي مدير ادارة محافظة الأحمدي ومبارك الكبير وعيد الشمري مراقب مكتب الوكيل.