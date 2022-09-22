القاهرة - هالة عمران



وقّع د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إيذانا بالإعلان عن إطلاقها رسميا، كما ألقى كلمة أعرب فيها عن تقديم تحية إعزاز وتقدير للرئيس السيسي، على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، من منطلق حرصه البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في جمهورية مصر العربية.



ورحب د.مصطفى مدبولي بالمشاركين في فاعليات هذه الاحتفالية، التي تنظمها الدولة المصرية من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدا أن إطلاق هذه الاستراتيجية يعد الخطوة الأولى من نوعها في مصر، وتعد انعكاسا حقيقيا لاهتمام الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانا بأهميته، وإدراكا لما تلعبه منظومة الملكية الفكرية من أدوار في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار «رؤية مصر 2030»، بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال، وإلمامها بالدور المتعاظم لاقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي.



وقال رئيس الوزراء «لقد صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تتولى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للملكية الفكرية، ومن ثم أصدرت قرارا بتشكيل لجنة برئاسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وبعضوية ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية لصياغة الاستراتيجية، معربا عن ثقته الكاملة في أن جميع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لن تدخر جهدا في الاضطلاع بأدوارها، وتنفيذ المهام المطلوبة منها، سواء من خلال اتخاذ سياسات قطاعية ملائمة تتسق وأهداف ومحاور الاستراتيجية، أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة، من أجل تحقيق تلك الأهداف».

وكرر مدبولي الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على فائق رعايته واهتمامه بهذا الملف المهم، كما توجه بالشكر والتقدير لجميع القائمين على إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ولكل من شاركوا في صياغتها وإعدادها وإخراجها.



وفي ختام كلمته، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية رئيس الجمهورية، داعيا الله أن يكلل كل الجهود بالنجاح والتوفيق.