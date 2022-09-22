أكد محافظ حولي علي الأصفر أهمية زيادة الرقعة الخضراء في المحافظة والسعي الى إيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر. جاء ذلك خلال استقباله مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا - مركز أبحاث المياه د.يوسف الوزان ومدير برامج تقنيات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف - مركز أبحاث المياه د.عادل الحداد والباحث العلمي المشارك - مركز أبحاث المياه د.حسين صفر والباحث العلمي المساعد - مركز أبحاث المياه من معهد الكويت للأبحاث العلمية حبيب القلاف في مكتبه بديوان عام المحافظة أمس.



وقال محافظ حولي إن هذه اللقاءات تأتي في إطار سعي المحافظة الى زيادة التعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والاستفادة من خبراتها لمصلحة مناطق المحافظة.



وفي الختام، تقدم محافظ حولي بالشكر الى القائمين على معهد الكويت للأبحاث العلمية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن الغالي.