قال الباحث بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.حسام العميرة، ان اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي ناقش الكثير من البنود والخطوط العريضة وتم إعداد مسودة استراتيجية للعمل الغذائي والمائي في الكويت، كما تم الاتفاق على عدة ركائز أساسية لهذه الاستراتيجية.



وأضاف العميرة في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع، أن إحدى هذه الركائز «تحسين كفاءة الإنتاج المحلي في الكويت وتسويقه والتي ينبثق منها كثير من المبادرات ليتم تحويلها إلى أنشطة من ثم مشاريع تحدد فيها الجهات مع الفترة الزمنية ومؤشرات القياس والمستهدفات لكل مؤشر».



وأشار إلى ركيزة أخرى تعنى بتعزيز المخزون الاستراتيجي في الكويت للأغذية والأعلاف لأهميته في الجانبين اضافة إلى ركيزة تعنى بالاستثمار في الأمن الغذائي محليا أو الاستثمار خارجيا‏ وركيزة أخرى هي رفع كفاءة تدفق السلع الغذائية والأعلاف للكويت حيث تستورد نسبة 95% من المواد الغذائية.



وأوضح ان الركيزة التي تليها هي تحسين نظم الدعم، أما الركيزة التالية فهي ترشيد الاستهلاك الغذائي «فكثير من الأغذية تسبب الأمراض في حين ان مفهوم الأمن الغذائي للغذاء يعني ألا يتسبب في أمراض وتكون جودته سليمة لتتم الاستفادة منه».



وبين انه في حالة الطوارئ والحروب والكوارث هناك ركيزة استباقية تعنى بإدارة الأزمات وطبيعة دور القطاع الخاص في هذا الشأن.



وقال العميرة إنه تم في الاجتماع ايضا مناقشة تحليل البيانات وتصميم نظم اتخاذ القرارات، حيث إنه لا يمكن أن تبنى استراتيجية دون قاعدة بيانات من خلال المخزون الاستراتيجي والتركيبة السكانية وأماكن التخزين وغيرها وسيتم تحويلها لاحقا إلى مبادرات.