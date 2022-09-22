أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس أهمية الدور الذي تضطلع به (اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي) بغية تحقيق الأهداف المرجوة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.



واعتبر الوزير الفارس في تصريح لـ«كونا» وتلفزيون الكويت عقب الاجتماع الثاني للجنة (الأمن الغذائي) برئاسته في قصر السيف بحضور اعضاء اللجنة من الجهات المعنية أن اللجنة «نقطة الارتباط الأساسية» لمتابعة وتحقيق الأهداف فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي في الكويت».



وأكد أهمية قيام اللجنة بتنسيق وتنظيم العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة في الكويت والتي يبلغ عددها 35 جهة والمختصة بمجالات الأمن الغذائي والمائي.



وأوضح ان اللجنة تعمل على إعداد الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الأمن الغذائي والمائي وكيفية تنفيذها حيث بدأت بوضع الخطوط الأساسية لعملها.



وأفاد بأنه «تم الاتفاق في اجتماع على نقطتين أساسيتين الأولى أن يتم تشكيل فريق عمل كويتي متخصص يضع النقاط الرئيسية للاستراتيجية» مبينا ان هذا الفريق «يضم شبابا متخصصين بمجالات الامن الغذائي والمائي وفي كيفية وضع الاستراتيجية ومكوناتها ومبادراتها وكيفية تنفيذها».



وأضاف «أما النقطة الثانية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع بحث الاشكاليات الهيكيلة والاختلالات في منظومة الأمن الغذائي والمائي الحالية» منوها بتجربة الكويت خلال ازمة كورونا وأيضا خلال ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي «سببت اشكاليات في توصيل الغذاء وأثرها على تشغيل المنظومة الغذائية في الكويت».



وقال الوزير الفارس إن من بين هذه الإشكاليات الهيكيلة والاختلالات في منظومة الامن الغذائي والمائي في الكويت «وجود تشابك وتداخل بين مهام واختصاصات بعض الجهات الحكومية مع بعضها البعض وبين الجهات الحكومية والقطاع الخاص».



وذكر ان «اللجنة سوف تناقش هذه الإشكاليات والاختلالات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة مع الجهات المعنية من اجل وضع حلول لمعالجة هذه القضايا سواء كانت تتعلق في اشكاليات تشريعية قد نحتاج الى اصدار لوائح تنظيمية بشأنها أو أمور مالية وإدارية قد نحتاج الى أن نتخذ بشأنها توصيات».



وأكد أن «لجنة (الأمن الغذائي) تركز على ضرورة وجود فريقين الأول يعمل حاليا على معالجة الاختلالات لبناء قاعدة أساسية لمنظومة الأمن الغذائي والمائي اما الثاني فقد بدأ بإعداد الاستراتيجية التي تحتاج إلى أمور ونواح كثيرة حيث تختص في كيفية معالجة العديد من القضايا كالإمدادات والموانئ وغيرها».



وبين أنه سيتم خلال الفترة القادمة تشكيل فرق عمل منبثقة من اللجنة تختص بالعديد من المواضيع المدرجة ضمن استراتيجية منظومة الأمن الغذائي والمائي سواء في مجالات توفير الغذاء والاستثمار في الخارج أو الاستثمار في الداخل أو دعم القطاع الخاص.