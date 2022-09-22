استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في مقر إقامته في مدينة نيويورك أمس، الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة.



وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الاقتصادية والاستثمارية في الكويت والوضع الاقتصادي العالمي وكذلك الإجراءات والبرامج الداعمة للشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية للاستثمار في الكويت لتحقق خططها الرامية لتنويع مصادر الدخل وتمكين مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة ورفع إنتاجية الأيدي العاملة الكويتية.



وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن لقاءاته مع ممثلي الشركات الأميركية جاءت بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والتأكيد على أهمية فتح آفاق للتعاون البناء مع المؤسسات الاقتصادية الأميركية والاستفادة من خبراتها المتنوعة في شتى المجالات، مؤكدا استعداد الكويت لتوفير كل سبل الدعم والتسهيل المختلفة للمستثمرين وخلق بيئة استثمارية صلبة ومتطورة.



حضر المقابلة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد، ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر، وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، وسفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية جاسم البديوي.



من جهته، أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر ان اللقاءات التي عقدها سمو رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي هذه الشركات كانت إيجابية ومثمرة، ومن شأنها أن تعزز استقطاب تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى الكويت وتنسجم مع أهداف الرؤية الوطنية 2035.



وأوضح الجابر أن العمل على استقطاب الشركات العالمية جاء ثمرة التعاون المتواصل بين الهيئة ونظيراتها من الجهات الحكومية المعنية لتسهيل بيئة الأعمال وذلك لجذب شركات عالمية ذات قيمة فعلية مضافة وخلق فرص عمل مباشرة للكوادر الوطنية في مختلف المجالات والمستويات الإدارية مما يساهم في تنمية رأس المال البشري للعمالة الوطنية الشابة.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام حاكم عام بليز الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلادها. وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية الى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة في نيبال.