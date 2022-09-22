التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة زيارته الأخوية لأبوظبي.



وقالت وكالة انباء الإمارات (وام) في بيان، ان الشيخ محمد بن زايد والملك حمد بن عيسى تبادلا خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما من علاقات تاريخية متجذرة، متمنيين للبلدين دوام التقدم والرفعة.



وتناول اللقاء جوانب التنسيق والعمل المشترك والسبل الكفيلة بدعمه وتنويع آفاقه في جميع المجالات بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما ومصالحهما المشتركة انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وإيمانهما بوحدة المصير المشترك.



كما بحث الجانبان عددا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.



وأعرب الجانبان عن اعتزازهما بأواصر الأخوة الراسخة بين البلدين ومستوى ما وصل إليه تعاونهما المثمر على مختلف المسارات.



وأشاد الملك حمد بن عيسى بالدور المحوري الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على الساحتين الإقليمية والدولية ومساعيها الخيرة لترسيخ مقومات الأمن والاستقرار ونشر السلام في المنطقة والعالم إلى جانب مبادراتها العالمية لتعزيز القيم الإنسانية في التعايش والتسامح والتعاون بين الشعوب.



من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات في قصر الشاطئ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي.



ونقل الأمير خالد بن سلمان إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسموه دوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادته، فيما حمله سموه أطيب تحياته إلى خادم الحرمين وولي عهده، متمنيا للمملكة وشعبها الشقيق دوام العزة والرفعة والرخاء.



وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومختلف أوجه التعاون الإستراتيجي والتنسيق بينهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.