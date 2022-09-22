بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة أن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون فهد الشريعان أصدر قرارا وزاريا يقضي بتعديل بعض مواد النظام النموذجي الأساسي للجمعيات التعاونية.

وتضمن القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: استبدال المادة (45) من القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية بالنص التالي: ‎ «يمكن لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة بكتاب يوجه للجمعية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاستقالة، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال هذا الموعد تعتبر الاستقالة مقبولة».

ونص أيضا أنه: على رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ قبول الاستقالة، وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة (24) من القانون.

‎كما تضاف مادة برقم (25 مكرر) للقرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساس النموذجي للجمعيات التعاونية نصها كالتالي: ‎لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الذي قضى دورتين انتخابيتين متتاليتين أن يترشح لانتخابات المجلس لدورة ثالثة، على أن يستعيد إثر ذلك حقه في الترشح من جديد لعضوية المجلس.

ويعتبر العضو قد قضى دورة انتخابية في الحالات التي تنتهي فيها عضويته إما بالقرعة أو بانقضاء الأربع سنوات أو الحالات التي لا يستكمل فيها هذه المدة بسبب حل مجلس الإدارة أو لسقوط عضويته للأسباب المبينة بالمادة (44) من هذا القرار.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن وزير الشؤون فهد الشريعان أصدر قرارا بإحالة وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز الشعيب إلى التقاعد بناء على طلبه اعتباراً من 25 الشهر الجاري.