ستصبح جريتا تونبرج، سفيرة لمؤسسة خيرية سويدية، تلبي مطالب الأطفال، الذين يعانون من أمراض خطيرة.

وكانت الناشطة السويدية في مجال المناخ19/ عاما/ قد شاركت مع مؤسسة "ماي سبيشيال داي" لبعض الوقت، لكن الآن تتخذ الخطوة المقبلة وستصبح سفيرة رسمية، طبقا لما ذكرته المؤسسة

وقالت تونبرج إنها تشرفت بالحصول على هذا الدور، وذلك في مقطع فيديو أصدرته المؤسسة.

وأضافت "هذا يعني الكثير بالنسبة لي، نظرا لأني أعتقد أنه من المهم تسليط الضوء على الكفاح، الذي يخوضه الكثير من الأطفال والشباب ، الذين يعانون من أمراض في صمت يوميا".

وتابعت أن "الأطفال المتضررين يحتاجون إلى أكثر من مجرد دواء، لكي يكونوا أفضل: "أنت بحاجة إلى هذه السعادة، وهو أمر حيوي، لأنك بكل بساطة، تحتاج لأن تشعر أنك ذا أهمية".

يذكر أن مؤسسة "ماي سبيشيال داي"، تأسست في عام 2000، وهي تلبي مطالب الأطفال، الذين يعانون من أمراض خطيرة وتشكل تجارب لا تنسى لهم ولأسرهم.