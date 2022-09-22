أعلنت المحكمة العليا في مدينة ميونخ الألمانية قبول نظر الدعوى الجنائية المرفوعة ضد ماركوس براون الرئيس السابق لشركة وايركارد لخدمات الدفع والتي تمثل أكبر قضية احتيال في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية.

وأوضحت المحكمة أنها قبلت الدعوى المقدمة من الادعاء العام في ميونخ ضد براون وشخصين آخرين كانا مديرين سابقين في الشركة، دون تغيير فيها.

يذكر أن التهمة الرئيسية الموجهة للأشخاص الثلاثة هي الاحتيال التجاري بأسلوب العصابات.

ويقبع النمساوي براون في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن براون وشريكيه متهمان بتزييف ميزانيات وايركارد منذ عام 2015 الأمر الذي تسبب في أضرار لمصارف إقراض بقيمة إجمالية بلغت 1ر3 مليار يورو منها 7ر1 مليار يورو في صورة قروض و4ر1 مليار يورو أخرى في صورة سندات قروض.

وكانت مجموعة وايركارد انهارت في حزيران/يونيو .2020

وكان براون أكد براءته ويرفض هذه التهم .