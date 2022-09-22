أبقى بنك اليابان المركزي على السياسة النقدية فائقة المرونة رغم التراجع الحاد للين الياباني في ظل اتجاه البنوك المركزية الكبرى إلى تشديد السياسة النقدية.

وقرر مجلس السياسة النقدية برئاسة هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة السلبية عند مستوى سالب 1ر0% على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية لدى البنك المركزي.

كما سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة للسندات الحكومية اليابانية دون وضع حد أقصى بهدف استمرار الفائدة على سندات الخزانة العشرية اليابانية عند مستوى صفر في المئة تقريبا.

كما مدد بنك اليابان المركزي الموعد النهائي لتلقي طلبات الحصول على تمويلات خاصة، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لمدة ستة أشهر. وبعد ذلك سيحول البنك هدف البرنامج لتلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات المالية.

كما تعهد البنك باتخاذ المزيد من القرارات التخفيفية إذا لزم الأمر.

ويتوقع البنك استمرار أسعار الفائدة قصيرة وطويلة المدى عند مستوياتها المنخفضة الراهنة أو تخفيضها.