علي إبراهيم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن الأمانة العامة للتخطيط تتابع بشكل دوري تنفيذ مطار الكويت الجديد (T2) باعتباره أكبر مشروع تنموي يتم تنفيذه حاليا في الكويت، مشيرة الى أن الميزانية المرصودة لتنفيذ المطار خلال السنة المالية الحالية تبلغ 393.5 مليون دينار.

ووفقا لأرقام رسمية، فإن توسعة مطار الكويت الدولي مبنى الركاب الجديد تعد من المشاريع التنموية المستمرة ضمن برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة، والمتوقع الانتهاء منه في 1 سبتمبر 2024 (أي بعد عامين من الآن)، وتعمل كل الجهات الحكومية على إزالة أي معوقات تواجه العمل في المشروع.