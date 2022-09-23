قالت الهيئة العامة للقوى العاملة، انه لا إعفاء من رسوم الاقامات للرياضيين المقيمين من اللاعبين المحترفين والأطقم الفنية ممن تجاوزوا سن 60 عاما من غير الحاصلين على مؤهل فوق الثانوية العامة.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي امس الخميس، أن إلغاء شرط المؤهل الدراسي للاعبين المحترفين والمدربين يتم من خلال اعتماد رخصة التدريب الحاصل عليها المدرب من قبل الهيئة العامة للرياضة.



وأفادت بأن الاجراءات المتبعة لاعتماد رخصة التدريب تتم بعد التأكد من صلاحيتها ومن ثم مخاطبة «القوى العاملة» لاستخراج أذونات العمل الخاصة للمتقدمين، مبينة أنه لم يتم إعفاء الطاقم الفني من شرط الـ60 عاما وعدم تسديد 800 دينار قيمة الرسوم السنوية.