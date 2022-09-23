احتفلت شركة الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة مدريد الاسبانية بعد النجاح الكبير الذي حققه افتتاح الخط ونمو اقبال المسافرين عليه، حيث قامت الشركة بدعوة عدد من الجهات الرسمية الكويتية والإسبانية وكذلك عدد من مكاتب السياحة والسفر والجهات المعنية بمقر سفارة الكويت لدى مملكة اسبانيا للاحتفال بنجاح التشغيل والاعلان عن إطلاق رحلات مباشرة إلى مدريد بصفة دائمة بواقع 3 رحلات بالأسبوع أيام الاحد والاربعاء والجمعة بداية من تاريخ 16 الجاري.

وعلى هامش الحفل، قال الرئيس التنفيذي للشركة م. معن رزوقي: «تتقدم الخطوط الجوية الكويتية بجزيل الشكر ووافر الامتنان لسفيرنا لدى مملكة اسبانيا خليفة الخرافي على رعاية واستضافة هذا الحفل للإعلان عن نجاح الخط وإطلاق رحلات مباشرة بين الكويت ومملكة اسبانيا الصديقة، كما يأتي الاحتفال لما لوجهة مدريد من أهمية بالغة لدى عملائنا الكرام ولزيادة الاقبال عليها في موسم السفر الصيفي، خاصة أنها حققت أعلى معدلات للحجوزات وذلك لما تتميز به من أنها تعد وجهة ممتازة لقاصدي السياحة طوال العام والتعرف على المعالم التاريخية والثقافية، اضافة إلى أجوائها الساحرة».