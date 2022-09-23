تتويجا لنجاح برنامج «المطورون المواطنون»، أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) الفائزين بجائزة الرئيس التنفيذي الأولى لرواد التحول الرقمي، حيث توج 22 فائزا بالجائزة من خلال تقديم 7 مشاريع ابتكارية ساهمت بتسريع التحول الرقمي في الشركة، وذلك خلال حفل أقيم أمس في نادي بوبيان، تحت رعاية الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة وليد البدر.



وتأتي جائزة الرئيس التنفيذي لرواد التحول الرقمي تكليلا لنجاح برنامج «المطورون المواطنون» الذي يهدف إلى تمكين العاملين غير المتخصصين في مجال تقنية المعلومات لتطوير وتصميم تطبيقات ولوحات المعلومات الذكية بأنفسهم، مما يمنحهم القدرة على إدارة أعمالهم اليومية بكفاءة وسهولة فضلا عن توفير الوقت والجهد وسرعة اتخاذ القرار.



وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة وليد البدر: «إن العمل في البترولية المتكاملة ذو وقع خاص متميز، حيث يبذل العاملون فيه أقصى جهد لخلق بيئة عمل ابتكارية وأكثر إنتاجية من خلال السعي المستمر لاكتساب أدوات المعرفة والتطور».



وتعد جائزة الرئيس التنفيذي لرواد التحول الرقمي تتويجا لنجاح برنامج «المطورون المواطنون» أو «Citizen Developer» في البترولية المتكاملة القائم على تمكين العاملين غير المتخصصين في مجال تقنية المعلومات من تطوير وتصميم تطبيقات ولوحات المعلومات الذكية (Smart Dashboards) عبر منصة «البرمجة المنخفضة».



من جانبه، ذكر نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالوكالة عبدالله فهاد العجمي، أن أهمية برنامج (المطورون المواطنون) تتمثل في تخفيف الضغط عن فريق تقنية المعلومات، وتعزيز الارتباط الوظيفي والانتماء عبر ابتكار العاملين حلولا لمشاكلهم العملية.



وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحكيم تتولى مهمة التحقق من معايير التأهل لمختلف المشاريع، وتقييمها لاختيار أفضل المشاريع.

وتنقسم الجائزة إلى ثلاث فئات، ذهبية وفضية وبرونزية، إذ بلغ عدد المشاريع المنافسة في المسابقة 51 مشروعا، عن الفئة الذهبية 7 مشاريع بواقع 22 عاملا مشاركا.