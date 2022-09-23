مفرح الشمري



كرم ملتقى الشارقة الدولي للراوي بدورته الـ 22 التي تقام تحت شعار «حكايات البحر»، نجوم الفيلم الكويتي «بس يا بحر» الفنان القدير سعد الفرج والفنانة القديرة حياة الفهد والفنان القدير محمد المنصور والمؤلف عبدالرحمن الصالح بالاضافة الى تكريم الشاعر الراحل محمد الفايز وتكريم الملحن الاماراتي ابراهيم جمعة وذلك بحضور ولي العهد نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ورئيس معهد الشارقة للتراث د.عبدالعزيز المسلم الذي قال في كلمته ان الدورة الجديدة تحتفي بالموروث الحكائي الإماراتي والعربي والإنساني الغني والمتنوع حول أعماق البحر كونها تبرز جانبا مهما وملهما من الخيال الشعبي لرموز الحكايات ودلالتها بواقع المجتمعات وما ترمز إليه من معان ترتبط بحياة الناس في علاقتهم بالبحر.



واستعرض المسلم العلاقة الوطيدة بين الشعب الإماراتي والبحر حيث كانت حياتهم مرتبطة به ومواسم ارتياده ومنه نسجوا الكثير من الحكايات الشعبية.

وتم تقديم عرض مرئي جسد فكرة شعار الدورة الحالية للملتقى والتي تجمع حكايات البحر وتاريخها الزاخر في الذاكرة الشعبية الإماراتية وفي مختلف الدول العربية.

وضم الملتقى عددا من الأجنحة المتنوعة المشاركة في هذه الدورة، منها مقهى الراوي ومكتبة الملتقى وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ومشروع ثقافة بلا حدود، بالإضافة إلى المكتبة الوطنية ونادي تراث الإمارات ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث والعديد من المرافق المتنوعة الأخرى.