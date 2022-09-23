القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، والتي تتضمن بابا كاملا عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات الحياد التنافسي، لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.



جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، د.محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي.



ولفت مدبولي إلى أن الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي.



في سياق آخر، اظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر جاءت ضمن أفضل 20 وجهة للسفر، وفقا لمؤشر السفر الإسلامي العالمي في عام 2022، كما جاءت بالمركز الثاني من حيث نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للمشروعات السياحية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك من عام 2017 إلى 2021.



جاء ذلك في العدد الثالث من إصدار «جهود على طريق التنمية»، والذي أصدره مركز المعلومات حول أبرز الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة، تزامنا مع الاستعداد المحلي والعالمي للاحتفال بيوم السياحة العالمي، والموافق السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.