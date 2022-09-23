محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» انه تم تثبيت إنتاج زيت الوقود منخفض الكبريت من إحدى وحدات مصفاة الزور الثلاث المقدرة تكلفتها بنحو 16 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى انتاج المصفاة بشكل كبير خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسبما نقلته المجلة عن مصادر في الصناعة النفطية.



واضافت هذه المصادر ان كل وحدة من الوحدات في المحطة، والتي يشار إليها باسم المصافي الصغيرة، تتمتع بطاقة تكريرية تبلغ حوالي ثلث الطاقة الاجمالية المقدرة لمجمع المصفاة البالغة 615 الف برميل يوميا، وقال أحد المصادر «ان الوحدات الثلاث ذات حجم مماثل ولديها القدرة على معالجة ما يتراوح بين 200 ألف و220 ألف برميل من النفط يوميا».



ومن المرتقب أن يتم تشغيل المصفاة الصغيرة الثانية في وقت لاحق، في حين يتوقع تشغيل الوحدة او المصفاة الصغيرة الثالثة بعد ثلاثة أشهر من بدء تشغيل المصفاة الثانية، وقالت المجلة ان من المتوقع ان تنتج المصفاة النافتا والكيروسين والديزل منخفض الكبريت إلى جانب إنتاج زيت الوقود منخفض الكبريت.



وقال مصدر آخر في هذا السياق انه في حين اصبح إنتاج زيت الوقود منخفض الكبريت مستقرا من إحدى المصافي الصغيرة الثلاث، فإن إنتاج المشتقات النفطية والمنتجات المكررة الأخرى لم يستقر بعد، وبمجرد استقرار الإنتاج من المصفاة الصغيرة الأولى تماما، سيتم تشغيل المصفاة الصغيرة الثانية.



وقال احد المصادر «ان الكثير من الدروس سيتم استخلاصها من تشغيل أول مصفاة صغيرة، وهذا يعني أن المصفاتين الصغيرتين الثانية والثالثة ربما يتم تشغيلهما بوقت أسرع بكثير مما استغرقه تشغيل المصفاة الأولى، كما أن الموظفين العاملين في المشروع يتطلعون للوصول إلى الإنتاج الكامل من المصفاة الأولى، وكذلك من المصفاتين الثانية والثالثة».



وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت مجلة «ميد» أن شركة الصناعات البترولية المتكاملة ـ كيبيك ـ تتوقع بدء تصدير المنتجات المكررة من مصفاة الزور في أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر المقبلين.