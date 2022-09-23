قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح الصباح صباح أمس بزيارة تفقدية إلى كلية علي الصباح العسكرية، حيث اطلع على آلية سير المقابلات الشخصية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط الجامعين 23 ودفعة الطلبة الضباط 49، وكان في استقباله آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن خالد العتيبي، حيث قدم له إيجازا مفصلا عن مجريات وآلية التسجيل والمراحل التي يمر من خلالها المتقدم للكلية العسكرية.



ووجه الفريق الركن خالد الصالح ضباط الكلية والقائمين على عملية التسجيل باتخاذ جميع الترتيبات المناسبة لاستكمال إجراءات واختبارات القبول للمتقدمين، ورافقه خلال الزيارة عدد من كبار الضباط القادة بالجيش.