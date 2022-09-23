أشاد سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الكويت عظمات قاراغولوف بالدور الإنساني والاغاثي والتنموي الذي تقوم به جمعية الهلال الاحمر محليا ودوليا.



وقال قاراغولوف لـ«كونا» عقب لقائه رئيس مجلس ادارة الجمعية د.هلال الساير إن زيارته للجمعية تأتي في إطار توطيد العلاقات بين الجانبين في العمل الانساني والاغاثي. ونوه بجهود الجمعية في مساعدة الدول المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو الازمات الانسانية في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه تعرف على مختلف الجوانب الإنسانية التي تعنى بها الجمعية محليا ودوليا وما تقوم به من جهود إغاثية في كثير من المناطق المتضررة حول العالم.



وأفاد بأنه تم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز جهود الجمعية على الساحة في قيرغيزيا وتوثيق الصلات والارتقاء بمجالات الشراكة مع الجهات المختصة بالشأن الإنساني هناك. ولفت قاراغولوف إلى أن بلاده ترتبط مع الكويت بعلاقات صداقة متينة وسط سعي البلدين إلى تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بينهما.