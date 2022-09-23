شرط لمعادلة الشهادات العلمية للحاصلين عليها أثناء العمل

مجلس الوزراء يحسم عطلة المولد النبوي

«الديوان» يستعد لإعلان دفعة جديدة من الترشيحات للتوظيف الحكومي في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والشهادات المتوسطة

مريم بندق



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن الشهادات المزورة المعلنة المرفوض اعتمادها تمثل عينة فقط من الشهادات المزورة المرفوضة، موضحة أنها صادرة من الهند والفلبين وأثينا وسلوفاكيا، وتم تأييد الرفض بأحكام قضائية نهائية.

وأوردت الإحصائية عدد القضايا المنظورة، حيث وردت للمحاكم 19 شهادة غير معتمدة ما زالت متداولة في المحاكم، وبلغت أعداد الشهادات التي صدرت لصالح المدعي 12 شهادة منها 8 من سلوفاكيا، و3 من الفلبين وشهادة واحدة من الهند وصفر من أثينا، وهذه الإحصائية خلال الفترة من 2015 حتى 2021.

وكانت قد تمت إحالة 140 شهادة مزورة و133 شخصا إلى النيابة، وبلغ عدد الشهادات التي تم رفض اعتمادها 477 شهادة من قبل وزارة التعليم العالي، والتي تمثل عينة فقط.

إلى ذلك، قالت مصادر أخرى إنه حتى الآن لا يتم اعتماد الشهادات الدراسية للحاصلين عليها اثناء العمل.

من الأهمية ذكر أنه تم اعتماد الشهادات الدراسية التي حصل أصحابها على أحكام قضائية.



على صعيد متصل، أوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيحسم تاريخ عطلة المولد النبوي الشريف الذي يصادف السبت 8 أكتوبر في اجتماعه المقبل.

هذا، ويستعد ديوان الخدمة المدنية لإعلان دفعة جديدة من الترشيحات للتوظيف الحكومي في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والشهادات المتوسطة.

شرط لمعادلة الشهادات العلمية للحاصلين عليها أثناء العمل

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، إنه حتى الآن لايتم اعتماد الشهادات الدراسية للحاصلين عليها اثناء العمل.

من الأهمية ذكر انه تم اعتماد الشهادات الدراسية التي حصل أصحابها على أحكام قضائية.

مجلس الوزراء يحسم عطلة المولد النبوي

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء " أن مجلس الوزراء سيحسم تاريخ عطلة المولد النبوي الشريف الذي يصادف السبت 8 أكتوبر في اجتماعه المقبل .

وسيأتي قرار المجلس في ضوء 3 معايير الأول: يوجد تعميم ينص على أنه إذا صادف يوم السبت عطلة رسمية يعتبر عطلة رسمية وليس يوم راحة، والاعتبار الثاني أن المجلس سبق واعتمد يوم الأحد الموافق 2 يناير لعام 2022 ليكون يوم راحة بديلاً عن يوم السبت 1 يناير باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 2022، والاعتبار الثالث قرار سابق للمجلس بترحيل بعض العطلات التي تأتي أثناء الأسبوع إلى الخميس اللاحق أو السابق لها.

«الديوان» يستعد لإعلان دفعة جديدة من الترشيحات للتوظيف الحكومي في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والشهادات المتوسطة

الترتيب لأولوية الترشيح يتغير طبقاً للتعيينات

شرطان لتعيين أبناء الكويتيات في الحكومة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» إن رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام سعد الربيعان ووكيل الديوان عبير الدعيج (ندبا) يواصلان جهودهما بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية لإعلان دفعة جديدة من مختلف التخصصات العلمية والأدبية والشهادات المتوسطة.

وأكدت المصادر ان العمل مستمر في تلقي احتياجات الجهات الحكومية المختلفة لتوفير وظائف لأصحاب التخصصات المختلفة ومنها تخصص التاريخ - كلية الآداب.

وردا على سؤال حول تعيين أبناء الكويتيات، أجابت المصادر: يتم التعيين حسب الإجراءات المتبعة من ناحية وجود شاغر لا يتوافر فيه كويتيون على قائمة الانتظار، إلى جانب الأوراق والمستندات المطلوبة.