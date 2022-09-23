الأمير سلطان بن سعد: المملكة تجاوزت الآن مرحلة التأسيس إلى مراحل متقدمة كثيرة خلال فترة قصيرة بفضل توجيهات خادم الحرمين وولي العهد

الجارالله: المملكة قوة سياسية في المنطقة والعالم وعضو فعّال في مجموعة الـ 20

مواقف السعودية تجاه الكويت لا يمكن أن تنسى أو تمحى من ذاكرتنا على الإطلاق



أسامة دياب



في أجواء ودية وحضور رسمي وديبلوماسي وشعبي حاشد يعكس المكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في النفوس، أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد حفل استقبال، مساء أمس الأول في فندق جراند حياة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 92 لتأسيس المملكة والذي يصادف يوم 23 سبتمبر من كل عام.



وتقدم الحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس، إضافة إلى عدد من كبار الشيوخ والوزراء والشخصيات والديبلوماسيين والإعلاميين.



وعلى هامش الاحتفال، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس حرص الشعب الكويتي على مشاركة المملكة العربية السعودية فرحتها باليوم الوطني السعودي.



وقال الفارس: إن هذه المناسبة تعد قريبة على قلوب الكويتيين، معربا عن التمنيات للمملكة بمزيد من التقدم والازدهار.



ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بهذه المناسبة العزيزة.



الطريق للمستقبل



من جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن بلاده تحتفل هذا العام بمرور 92 عاما على تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، ورجاله المخلصين، حيث كان لجهودهم الفضل فيما تنعم به بلاده والشعب السعودي من أمن وأمان ورخاء.



وأكد الأمير سلطان «لا ننسى ماضينا ويجب علينا أن نكمل على ما بدأ به الأجداد والطريق أمامنا طويل للمستقبل».



وأضاف أن بلاده تجاوزت الآن مرحلة التأسيس إلى مراحل متقدمة كثيرة خلال فترة قصيرة بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.



ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء والشعب السعودي، ودول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا أن تشهد الأعوام المقبلة مزيدا من الخير للشعب السعودي والخليج العربي ككل.



مواقف لا تنسى



من جهته، تقدم نائب وزير الخارجية السابق السفير خالد الجارالله بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وإلى عموم الشعب السعودي الشقيق بمناسبة احتفالاتهم باليوم الوطني.



وقال الجارالله في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفال: في هذا اليوم الوطني المجيد نستذكر بكل معاني الكلمة دائما دور المملكة العربية السعودية الحيوي والحاسم في تحرير الكويت من براثن الاحتلال.



وأضاف: هذه مواقف لا يمكن أن تنسى أو تمحى من ذاكرتنا على الإطلاق وبالتالي نحن نعتز بهذه المناسبة، مضيفا أن المملكة الآن حققت إنجازات كثيرة وحاسمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسية بخطوات ثابتة وتدعو إلى الفخر والاعتزاز والإعجاب.



وتابع: لقد أصبحت المملكة العربية السعودية الآن قوة سياسية في المنطقة والعالم وهي عضو مؤثر وفعال في مجموعة الـ 20، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل أتت من قيادة حكيمة وذات رؤية صائبة وبعيدة وعميقة للإعداد المرحلة التي تمر بها المنطقة.

وتمنى الجار الله التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية ومواصلة المسيرة والإنجازات التي نفخر بها جميعا كما تمنى للمملكة المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.