بشرى شعبان



أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون فهد الشريعان قرارا بحل مجلس إدارة المقاهي الشعبية.



ونص القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، على حل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للمقاهي الشعبية، وإعادة تشكيله كالتالي:



٭ عبدالله ناصر الغيث - الرئيس



٭ حسين سعود الأنصاري - نائب الرئيس



٭ فيصل عيادة الدرعة - أمين الصندوق



٭ إبراهيم خالد البدر- أمين السر



٭ عبدالرحمن حمد الرشيد -عضوا



٭ بدر ناصر العنزي - عضوا



وتضمن القرار أن يضع مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للإشراف الإداري والمالي للمقاهي الشعبية، ويسمح له بالاستعانة بالخبرات الفنية والإدارية اللازمة لخدمة أغراض الصندوق، على ان تصرف مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة لا تتجاوز 500 دينار.



كما نص القرار على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه اجتماعا دوريا مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويرفع تقارير شهرية عن أعماله الى الوزير، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.