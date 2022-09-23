أطلقت جمعية الهلال الاحمر برنامجا اغاثيا طبيا في العاصمة الأردنية عمان عبر إجراء عمليات جراحية متخصصة للاجئين السوريين والفلسطينيين بإشراف فريق طبي كويتي مكون من عدد الأطباء والاستشاريين بدعم من بيت التمويل الكويتي.



وقال سفيرنا لدى الاردن عزيز الديحاني في تصريح عقب حفل تدشين البرنامج الاغاثي إن «هذا البرنامج الإغاثي هو امتداد للعمل الإنساني الكويتي المستمر تجاه الاشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم».



وأشار إلى أن الكويت سباقة بتقديم يد العون والمساعدة الانسانية الاشقاء الشعبين الفلسطيني والسوري وأن العمل الخيري والانساني الكويت محل فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الكويتي.



وأشاد بدور الاطباء الكويتيين الذين يشاركون في اجراء تلك العمليات للاجئين في الاردن مثمنا كذلك الجهود المبذولة من قبل جمعية الهلال الاحمر الكويتي والهلال الأحمر الاردني بتخسير كافة التسهيلات أمام الأطباء للقيام بهذا العمل الإنساني الذين يقومون به.



وبدورها، أعربت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس لـ(كونا) عن حرص الجمعية على تنفيذ البرامج الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم بالتعاون مع الشركاء المحليين.



وذكرت أن الحملة تقام للمرة الثالثة وبتبرع من بيت التمويل الكويتي وبالتعاون مع الهلال الأحمر الاردني بهدف إجراء عمليات جراحية نوعية لـ82 مريضا في تخصصات الكلى والمسالك بولية جراحة العيون الانف والأذن والحنجرة والجراحة العامة.



وبينت أن العمليات يقوم على اجرائها عدد من الاطباء والاستشاريين الكويتيين الذين يساهمون في بث روح الامل والطمأنينة لدى اللاجئين في الاردن وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.



وأشادت بالتعاون القائم مع المستشفى التخصصي في الأردن، حيث ستجرى العمليات الجراحية وحالة الاستعداد الكاملة التي أبداها القائمون على المستشفى عبر توفير الكوادر الطبية وتجهيز غرف العمليات لتسهيل مهام الوفد الطبي الكويتي في إجراء العمليات.



ومن جانبه، قال عضو الفريق الطبي الكويتي استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور خالد الصبيح في تصريح مماثل لـ(كونا) إن العمل الإنساني والخيري الكويتي جبل عليه أهل الكويت منذ القدم ووصل الى مختلف دول العالم مما جعل الكويت منارة للعمل الإنساني في العالم.



وأوضح أنه باشر وأعضاء الفريق الطبي بإجراء بعض العمليات الجراحية الصغرى والكبرى، معربا عن امله بأن يساهم هذا البرنامج الإغاثي في تقديم يد العون والمساعدة والتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم.



وبدوره، قال عضو الفريق الطبي استشاري طب وجراحة العيون والشبكية د.خالد السبتي لـ(كونا) إنه يشارك للمرة الثالثة في الفريق الطبي وسيجري عدد من العمليات المتنوعة من عملية لإزالة المياه البيضاء وجراحة الشبكية للمرضى المحتاجين في إطار البرنامج الإغاثي.



وذكر أن العمليات التي تم إجراؤها حتى الآن تكللت بالنجاح، معربا عن امله بأن يوفق في الاستمرار لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمساهمة برفع جزء من معاناتهم وتخفيف ظروفهم الصعبة التي يمرون بها.



وبدوره، قال مدير التواصل الاجتماعي في بيت التمويل الكويتي عبدالله السيف في تصريح ل(كونا) إن بيت التمويل الكويتي يشارك للمرة الثالثة في دعم هذه المبادرة الاغاثية والتي استفاد منها 200 مريض في عمليات متخصصة قام بها عدد من الأطباء الكويتيين الذين سجلوا اروع صور العطاء الكويتي الممتد لكافة دول العالم.



ومن ناحيته قال مدير المستشفى التخصصي د.فوزي الحموري في كلمة ألقاها خلال تدشين الحملة إن المستشفى يمد يد العون لجميع الاشقاء العرب انطلاقا من مسؤوليته ببذل اقصى الامكانيات وتوفير الكوادر الصحية المدربة والتكنولوجيا الطبية المتطورة وتسخيرها لدعم الحملة الإغاثية.