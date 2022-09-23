أسامة أبو السعود



قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي إن التدقيق والمتابعة التي بدأتها منذ تولينا الحقيبة الوزارية أثبتت أن هناك عددا من المشاريع التي لاتزال متأخرة او متعثرة لأسباب غير معروفة وهو ما يخالف تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين وإنجازها.



وأضاف الجلاوي في تصريح صحافي: هذا الأمر دعاني إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من ادارة الخبراء بشأن المشاريع المتعثرة والمتأخرة بوزارة الأوقاف، لافتا الى ان اللجنة المشكلة تختص بتقصي الحقائق عن المشاريع المتعثرة والمتأخرة وتحديد أسباب التعثر أو التأخر في تنفيذها والمتسبب في ذلك والمقترحات اللازمة لإنهاء ذلك.