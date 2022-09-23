أكد نائب رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.محمد السبيعي حرص المهندسين في الكويت على دعم العمل العربي المهني المشترك وتطوير أنظمة وقوانين مزاولة المهنة الهندسية والارتقاء بالكوادر البشرية في مختلف المهن الهندسية.



جاء ذلك في ختام مشاركته ممثلا لجمعية المهندسين في اجتماعي المكتب الدائم لاتحاد المهندسين العرب ورؤساء الهيئات الهندسية العربية في العاصمة المصرية القاهرة.



ووجه السبيعي الشكر للاتحاد والأمانة العامة على حسن التنظيم والاستقبال، مما ساهم في تحقيق النتائج المرجوة، مؤكدا أن الجمعية أبدت تعاونا حول كل المواضيع المطروحة من قبل الزملاء العرب في هذين الاجتماعين، مشيرا الى موافقة المهندسين الكويتيين على استضافة نقابة المهندسين العراقيين لاجتماعات المكتب الدائم في بغداد خلال ديسمبر المقبل، مضيفا اننا حرصنا على التعاون مع الزملاء والأمانة العامة والمكتب الدائم لإقرار كل البنود المدرجة.



ولفت الى اعتماد تقارير 6 هيئات مهنية و11 لجنة هندسية، ومناقشة كل البنود المدرجة في مختلف المجالات المهنية والموضوعات الهندسية الهادفة لدفع مسيرة العمل المشترك والارتقاء بالتعاون المهني بين الأشقاء.