عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال أصدرت تعميما اداريا لموظفيها يقضي بتعطيل اعمالها يوم الخميس 29 سبتمبر باعتباره يوم راحة ولا يسري ذلك على العاملين بنظام النوبة.



وأصدرت الوزارة التعميم بناء عن قرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم 29 الجاري وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تعطيل العمل يوم انتخابات مجلس الأمة اعتباره يوم راحة مع اعتبار هذه الراحة يوم مزاولة فعلية في بعض المجالات الوظيفية العامة التي تقرر فيها النصوص او القواعد استبعاد ايام الراحة من مدة المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة او تقييم الأداء فعليا او اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات.