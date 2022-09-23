الدوحة - فريد عبدالباقي



يخوض المنتخب القطري الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره الكندي في الـ 8:00 مساء اليوم، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يلعب العنابي ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات هولندا والإكوادور والسنغال، فيما تلعب كندا ضمن المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات بلجيكا والمغرب وكرواتيا.



ويختتم العنابي مبارياته الودية خلال سبتمبر الجاري في النمسا بمواجهة منتخب تشيلي. وقد خسر منتخب قطر التجربة الودية التي جمعته بمنتخب كرواتيا تحت 23 عاما، بنتيجة صفر-3 خلال اللقاء الذي أقيم بستاد وينز نويشتات بالنمسا.



ومن المقرر أن يخوض العنابي حصة تدريبية على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد 2 أكتوبر المقبل، والتي ستكون مفتوحة أمام الجماهير ووسائل الإعلام المختلفة.



ودية لمنتخب الناشئين



هذا، ويلتقي منتخب قطر للناشئين نظيره الإماراتي مساء الغد على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ضمن برنامج إعداده لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاما، التي ستقام في سلطنة عمان خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل.



ويلعب عنابي الناشئين ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات لبنان وسلطنة عمان والبحرين والعراق.



إلى ذلك، حددت مؤسسة دوري نجوم قطر، موعد استئناف منافسات بطولة الدوري القطري اعتبارا من 22 ديسمبر المقبل وذلك بعد ان توقفت المسابقة في 14 سبتمبر الجاري استعدادا لكأس العالم.

وكشفت المؤسسة عن برنامج الجولتين الثامنة والتاسعة، حيث تقام الجولة الثامنة يومي 22 و23 ديسمبر المقبل، فيما تقام منافسات الجولة التاسعة يومي 29 و30 من الشهر نفسه، وتشهد الجولة الثامنة مواجهات تجمع الدحيل مع الغرافة، والأهلي مع العربي، وأم صلال مع المرخية، والشمال مع الوكرة، والسد مع قطر، والريان مع السيلية، فيما يلتقي في الجولة التاسعة الدحيل وأم صلال، الوكرة والعربي، والريان والسد، وقطر والغرافة، والسيلية والأهلي، والمرخية مع الشمال.



ويتصدر العربي ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة عن الوكرة، فيما جاء الدحيل ثالثا برصيد 14 نقطة.



معايشة لمدرب قطري



وفي شأن آخر، يشارك المدرب القطري لنادي أم صلال وسام رزق في تجربة معايشة جديدة مع المنتخب الإيطالي تحت 21 عاما، والذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2023 لهذه الفئة، بعد أن تأهل لها متصدرا المجموعة السادسة.



وتأتي المعايشة الأوروبية الثانية للمدربين استمرارا لدعم المدرب القطري، وتوفير كل ما يلزم لتطويره ورفع قدراته.



ومن ناحية أخرى، تنطلق الأربعاء المقبل دورة «دوحة أفنيو» الدولية لكرة السلة، في الدوحة تحت إشراف الاتحاد القطري لكرة السلة بمشاركة أندية السد القطري، والرياضي بيروت والحكمة بيروت اللبنانيين، والبشائر العماني.



وستقام الدورة بنظام المجموعة الواحدة حيث ستتواجه كل فرق المجموعة، لتحديد هوية البطل بحسب عدد النقاط، أو بالفارق إذا تساوى فريقان بعدد النقاط.