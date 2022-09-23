عقد اتحاد ونادي الترايثلون الكويتي اجتماعا مع الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل مقصيد، لمناقشة تدشين برنامج مشترك لنشر رياضة الترايثلون في مدارس وزارة التربية.



ومثّل الاتحاد في هذا الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة راشد الكندري وأمين الصندوق سعد العلي والمدير العام رابعة الهاجري.



من جانبه، أكد راشد الكندري أن الاجتماع كان مثمرا حيث تبادل اتحاد الترايثلون والوكيل المساعد الأفكار والطرق التي من شأنها نشر رياضة الترايثلون بين الطلبة خاصة صغار السن، والذين من الممكن أن يخرج منهم عدد كبير من الأبطال مستقبلا لتمثيل الكويت في الاستحقاقات الخارجية.



وأضاف انه سيتم توقيع بروتوكول اتفاقية تعاون بين اتحاد الترايثلون ووزارة التربية في حال وصلت الموافقة النهائية من قبل الوزارة، يتم بموجبها إرسال مدربين وحكام من الاتحاد إلى المدارس لنشر رياضة الترايثلون. كما سيكون هناك أيضا تعاون بين اتحاد الترايثلون والاتحاد المدرسي الرياضي لتنظيم البطولات والمسابقات الخاصة للأطفال او لاعبي الاتحاد المدرسي، مع توفير أحد أحواض السباحة من قبل وزارة التربية لتدريب اللاعبين بعد الدوام الرسمي.