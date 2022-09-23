أقامت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم المقبلة قطر 2022 جولة تعريفية في الكويت عبر (بوث) تعريفي في مجمع الأفنيوز بأبرز الخدمات والفعاليات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والسياحية التي تقدمها قطر الى ضيوف وجماهير (مونديال العرب) قبل أقل من شهرين من انطلاقه.



ويتضمن البوث الذي يستمر حتى 5 أكتوبر المقبل بروشورات وكتيبات تفصل ملاعب المونديال الثمانية وهي لوسيل والبيت وخليفة والمدينة التعليمية والثمامة والجنوب وأحمد بن علي وملعب 974 مع شرح كامل لسعتها وخدماتها وطريقة الوصول إلى هذه الملاعب، خاصة للقادمين من خارج قطر.



ويمنح البوث معلومات قيمة عن أماكن السكن المتوافرة للجماهير وتنوعها وخياراتها العديدة وفقا لرغبة المشجع، فضلا عن عرض لأهم الوجهات الترفيهية في قطر من مطاعم ومقاه ومراكز تسوق ومناطق جذب الجماهير والمواقع الأثرية والثقافية والمعارض التي ستقام على هامش المونديال.



ويتضمن البوث شرحا عن بطاقة (هيا) الإلزامية للجماهير وأهم الخدمات التي تتيحها لحامليها بدءا من دخول قطر ثم الوصول الى الملاعب انتهاء بمغادرتها للعودة الى بلادهم، كما يوضح سياسة التطعيم عن فيروس كورونا المستجد في قطر والعديد من الأمور التي تهم الجماهير الراغبة في حضور هذا المونديال الاستثنائي.