يعقوب العوضي



أعلن الكويت نفسه طرفا في المربع الذهبي من البطولة العربية لكرة اليد والمقامة في مدينة الحمامات التونسية والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم للأندية (سوبر غلوب)، وذلك بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بنتيجة 30-26 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، ويلتقي «العميد» مع الزمالك المصري غدا.



وسيطر «الأبيض» على مجريات اللعب متفوقا على الشارقة في الشقين الدفاعي والهجومي، حيث نجحت كتيبة المدرب الوطني هيثم الرشيدي في التصدي لهجمات المنافس وتقليل خطورة التصويب من المسافات المختلفة وفي ظل تألق حراس المرمى علي وحسن صفر.



جدير بالذكر أن حصول الكويت على لقب البطولة سيمنح الوصيف التأهل المباشرة لبطولة «السوبر جلوب»، حيث إن الكويت قد تأهل بعد فوزه بلقب البطولة الآسيوية للأندية.