أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات المتسوقين من الزوار الأجانب، وفقًا وكالة رويترز

قال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، إن بلاده ستقدم خدمة التسوق بدون ضريبة المبيعات للزوار الأجانب لتعزيز قطاع التجزئة.

وأوضح أمام البرلمان خلال عرض ميزانية مصغرة «قررنا تقديم التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للزوار الأجانب … وسيتم تطبيق ذلك في أقرب وقت ممكن».

كما قال وزير مالية بريطانيا الجديد، إنه سيلغي أعلى معدل لضريبة الدخل في البلاد ويخفض المعدل الأساسي في أبريل المقبل – قبل عام مما كان متوقعا – لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح كوارتنج إنه اعتبارًا من أبريل 2023 ، سيكون لدى بريطانيا أعلى معدل لضريبة الدخل بنسبة 40 في المائة ، مع إلغاء المعدل الإضافي بنسبة 45 في المائة على الدخل الذي يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني (168 ألف دولار).

وأعلن وزير المالية البريطاني أيضًا إنه سيخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل إلى 19 بنسًا في أبريل 2023 ، أي قبل عام واحد من المتوقع.

وقال للبرلمان «هذا يعني خفض الضرائب على أكثر من 31 مليون شخص في غضون أشهر قليلة فقط». «كما يعني أنه سيكون لدينا واحد من أكثر أنظمة ضرائب الدخل تنافسية ودعمًا للنمو في العالم».