دارين العلي

تستمر الهيئة العامة للبيئة بحملاتها الهادفة لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة بمختلف أشكالها، حيث نشرت أمس فيديوهات توعوية حول مخاطر رمي بقايا الأطعمة في الأماكن العامة والحدائق داعية لوضعها في الأماكن المخصصة لها.

وقالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة شيخة الابراهيم في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه المنشورات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التوعوية التي تهدف الى تدعيم حملاتها الاعلامية وتوسيعها عبر نشر مقاطع توعوية تحث فيها العامة على اتباع الوسائل التي من شأنها الحفاظ على البيئة في مختلف قطاعاتها.

وأوضحت أن الهدف من حث المواطنين والمقيمين على عدم رمي بقايا الطعام في الأماكن العامة والحدائق الحفاظ على النظافة والصحة العامة.

ولفتت إلى أن مخلفات الطعام ممكن أن تسبب مشاكل في حال تكاثرها عدا عن الروائح المزعجة فإن تعفنها قد يؤدي إلى مخاطر على صحة الإنسان الذي يرتاد تلك الأماكن، وخاصة في الوقت الحالي مع بدء انخفاض درجات الحرارة واستغلال الشواطئ والحدائق للاستجمام.

ودعت الابراهيم إلى التعامل بمسؤولية مع البيئة وعدم رمي المخلفات وبقايا الأطعمة إلا في الأماكن المخصصة بما يساهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.