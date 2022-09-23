تعيش الفنانة سمية الخشاب حالة نشاط فني في الوقت الراهن، حيث تعاقدت على بطولة مسلسل وفيلم في وقت واحد.

والفيلم يحمل عنوان "التاروت" ويتوقع انطلاق تصوير أول مشاهده خلال شهر أكتوبر المُقبل، وهو من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

كما تعاقدت سمية الخشاب من قبل على بطولة مسلسل "أرواح خفية"، الذي انتهى مخرجه من وضع الترتيبات النهائية للتصوير ويتوقع أن يبدأ خلال أسبوع.

والمسلسل مكون َمن 10 حلقات وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت وبطولة محمود عبد المغني، ونضال الشافعي، ومنذر رياحنة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والتشويق.

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" وعرض في شهر رمضان قبل الماضي، بطولة محمد رمضان، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.