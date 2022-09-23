كشفت وكالة تطبيق القانون الأوربية "يوروبول" - بعد التمكن من تفكيك شبكة إجرامية - عن أن المهاجرين يدفعون ما يصل إلى 20 ألف يورو مقابل تهريبهم إلى داخل أوروبا على متن طائرات خاصة.

وأضافت يوروبول - في بيان أوردته قناة "يورونيوز" الأوروبية أنه يتم منح المهاجرين جوازات سفر دبلوماسية مزيفة ويتم نقلهم على طائرات في تركيا من المفترض أن تتجه إلى منطقة الكاريبي، غير أن الطائرات تتوقف فوق أوروبا ويعلن المهاجرون - الذين معظمهم من أصول عراقية وإيرانية وكردية - هويتهم الحقيقة ويطلبون اللجوء.

وأشارت إلى أن التحقيقات وثقت خمس عمليات إنزال منفصلة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا خلال الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر عام 2020، منوهًا إلى أنه يُزعم أن المشتبه بهم أيضًا احتالوا على فنادق من خلال عدم دفع الفواتير.