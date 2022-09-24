اجتمع وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع وزير شؤون الاعلام بمملكة البحرين رمزان النعيمي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر.

واستعرض الاجتماع الذي جاء على هامش أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب وحضره عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط سبل التعاون الإعلامي بين الكويت ومصر.

كما بحث المجتمعون دور الإعلام في تحقيق التقارب بين الشعوب العربية ونشر الوعي القومي العربي وكيفية الاستفادة من وسائل الاعلام المختلفة في توعية وحماية الشباب العربي.

وحضر الاجتماع سفيرنا لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، ومدير عام وكالة الانباء الكويتية بالتكليف محمد المناعي، وعدد من الكويتيين العاملين لدى الأمانة العامة للجامعة العربية والوفد المرافق للوزير المطيري.