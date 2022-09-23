ولدت صغيرة باندا عملاقة عبر تربية اصطناعية في قاعدة لتربية حيوانات الباندا العملاقة بمقاطعة شنشي في شمال غربي الصين.

ووضعت باندا عملاقة تُدعى "آن آن" ، صغيرة أنثى يوم الاثنين الماضي في مركز تشينلينغ لأبحاث الباندا العملاقة، والتي بلغ وزنها عند ولادتها 132.8 غرام، وهي في حالة صحة جيدة، وفقا للمركز.

وفي أغسطس الماضي، وضعت "يونغ يونغ" و"تشين تشين"، وهما اثنتان من الباندا العملاقة في المركز، توأمين من الذكور وتوأمين من الإناث، على التوالي.

وأضاف المركز أنه شهد منذ بداية العام الجاري ولادة خمسة حيوانات باندا عملاقة عبر تربية اصطناعية، ما رفع عدد باندا تشينلينغ العملاقة في الأسر إلى 41.

وتعد باندا تشينلينغ العملاقة نوعا فرعيا من الباندا العملاقة، حيث تتميز بجمجمة أصغر وأكثر استدارة، وأنف أقصر، وفراء أقل من سلالات سيتشوان الفرعية الأكثر شيوعا.

وبدأت مقاطعة شنشي فى تربية باندا تشينلينغ العملاقة بشكل اصطناعي في الثمانينيات من القرن الماضي وأنشأت نظاما تقنيا ناضجا للتربية الاصطناعية.