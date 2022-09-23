انتهى المخرج المصري محمد فاضل، من تصوير 50 % من مشاهد مسلسله الجديد "الضاحك الباكي"، داخل استوديوهات عماد الدين بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر .

وقال فاضل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه انتهى حتى الآن من تصوير نصف مشاهد المسلسل، خاصة بعدما قرر تكثيف ساعات التصوير لتصل إلى 14 ساعة يوميا، مضيفا أنه استأنف في الوقت نفسه عمليات المونتاج والمكساج.

وتابع فاضل أن المسلسل يبرز دور الفنانين المصريين في أحداث ثورة 1919، ومنهم نجيب الريحاني الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل، وسيد درويش الذي يقوم بدوره الفنان مصطفي شوقي، مشيرا إلى أن المسلسل يوثق أيضا لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن الـ19 منذ عام 1892 وحتى عام 1949 .

ومسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، وبطولة عمرو عبدالجليل، ومصطفى شوقي، وفردوس عبدالحميد والتي تجسد دور والدة نجيب الريحاني، ورزان مغربى التي تقوم بدور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.