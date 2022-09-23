شارك وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبعة والسبعين والصين الذي عقد صباح اليوم الجمعة على هامش أعمال الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.



وقد تناول الاجتماع تنسيق التعاون بين أعضاء المجموعة فيما يتعلق بالقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها الحالية ومنها تغير المناخ وأمن الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي والتطورات على مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يحقق النماء والازدهار لأعضاء المجموعة وسائر دول العالم.