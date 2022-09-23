أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن عزمه دعوة جميع القوى السياسية إلى عقد جولة حوار ثالثة، تهدف لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.



وطالب الكاظمي، في مقابلة مع قناة «العراقية» الإخبارية، من جميع القوى السياسية بالاستفادة من مبادرات الحوار الوطني التي عقدت سابقا، وقال «من الضروري أن تتحمل القوى السياسية المسؤولية التاريخية والاستفادة من فرصة الحوار الوطني التي عقدت على جولتين، وسوف ندعو إلى جولة ثالثة قريبا، لكي نحاول أن نحل مشاكلنا عبر الحوار.. ولا خيار لنا غير الحوار».



كما طالب رئيس وزراء العراق من الجميع بأن يتحلوا بالمسؤولية والعمل معا لإيجاد فرصة والاتفاق على مشتركات البناء وتشكيل حكومة جديدة تقوم بواجبها في خدمة العراقيين.



وأكد الكاظمي على ضرورة الاستمرار في العمليات النوعية لملاحقة عناصر «داعش» الإرهابية والإطاحة بها، لافتا إلى أن القوات الأمنية اعتقلت عددا من فرق الموت التي كانت تمثل جزءا من السلاح المنفلت، واعتقال العديد من العناصر التي قامت بقتل المتظاهرين، مشددا على ضرورة تعاون جميع مؤسسات الدولة للقضاء على العناصر الإرهابية والمسلحة في العراق.